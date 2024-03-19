Стало известно, кто рассудит матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины.

Сборную Украины по футболу в полуфинальном матче плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины рассудит немецкая бригада арбитров.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром выступит Феликс Цвайер. На линиях ему помогут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Четвертый рефери — Даниель Зиберт. Ответственным за систему VAR будет Бастиан Данкерт, его помощник — Кристиан Дингерт. Отметим, что Цвайер уже обслуживал матч между Украиной и Боснией в пределах отбора к ЧМ-2022 (1:1).

Напомним, поединок состоится в четверг, 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле». В другой паре Пути B Израиль сыграет с Исландией. Победители полуфиналов определят обладателя путевки на чемпионат Европы в очном противостоянии. .

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