В Австралии Stake F1 сменит название

В Австралии команда Stake F1 сменит название на Kick Sauber – в стране ограничена реклама азартных игр.

Мы писали о том, что с официальным названием есть проблемы, но в команде готовы при необходимости его менять. Так же изменится название в Испании, Бельгии и Катаре.

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «В прошлом году команды меняли названия в зависимости от стран, где выступали. Мы полностью соответствуем всем местным законам. Там, где реклама азартных игр запрещена, мы используем другое название.

Как и в прошлом году, компания Kick является одним из наших важнейших партнеров – презентация машины транслировалась в прямом эфире на сайте Kick.com, шасси называется Kick Sauber, поэтому там, где мы не сможем участвовать в гонках как Stake, мы используем второе название команды».

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