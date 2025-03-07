Марк Матешиц выкупил коллекцию машин Экклстоуна

Бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун продал свою коллекцию из 69 машин Формулы 1 миллиардеру, наследнику империи Red Bull Марку Матешицу за пока не названную сумму.

Продажу оцениваемой в 500 миллионов фунтов сокровищницы гоночной истории Берни доверил известному британскому специалисту Тому Хартли-младшему, но пока тот ждал индивидуальных предложений на каждый лот, Матешиц сделал предложение, от которого Экклстоун не смог отказаться.

Берни Экклстоун: «Это уникальные машины, они вошли в историю спорта и стали вехами технического прогресса. Они воплощают в себе 70-летнюю историю Формулы 1.

Для меня важно знать, что теперь коллекция в хороших руках. Марк – самый достойный владелец, которого мы только могли себе представить».

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