Английская футбольная ассоциация обратила внимание на впечатляющего форварда Монако

Как сообщает журналист Сами Мокбель, английская футбольная ассоциация обратила внимание на блестящую форму форварда "Монако" Мики Биерета.

22-летний нападающий присоединился к французскому клубу в январе и забил три хет-трика в своих первых семи матчах, что является рекордом французской высшей лиги и не осталось незамеченным для представителей футбольной ассоциации.

Форвард сейчас является частью молодежной сборной Дании и играл за их команду U-21. Однако он также имеет право выступать за Англию, поскольку родился в Лондоне. Учитывая, что Мика продемонстрировал преданность Дании на молодежном уровне, ожидается, что он останется в их системе. Однако его голы привлекли внимание Английской футбольной ассоциации, которая осведомлена о возможности его перехода.

Форвард недавно даже комментировал свою ситуацию.

"Это уникальная ситуация. Не многие игроки могут выступать за четыре страны. Моя мать родилась и выросла в Боснии, мой отец дано-германский, а я жил в Англии", – сказал Биерет.

Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 10 голов и 2 ассиста в 10 матчах за "Монако" во всех турнирах.

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