Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным

Артемий Панарин. Фото Скриншот видео

Артемий Панарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Артемий Панарин. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru 1/3 Хоккеисту напомнили о его словах пятилетней давности.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина». В нем хоккеист рассказал о жизни в США, отношении к российским игрокам в НХЛ, а также о своем самом эмоциональном матче в карьере.

Кроме того, форварду напомнили про его интервью пятилетней давности. В 2019-м нападающий публично раскритиковал государственное устройство страны и заявил, что в России нет свободы слова. Слова Панарина вызвали широкий резонанс и волну критики. Особенно в среде хоккейных ветеранов.

Назвал свои слова «бредятиной»

«Представляете, многие молодые ребята 12-14 лет, для которых я являюсь успешным хоккеистом, начинают верить моим словам о судебной системе, к примеру. Но это же просто глупость. Потому что я не знаю, как договориться с собой даже. Может у меня быть мнение о судебной системе как у гражданина? Мнение может быть — на кухне говори его».

Артемий охарактеризовал то свое интервью как безответственное.

«Безответственное, конечно. Сожалею? Ну, как бы так прямо уже громко сказать… Можно просто безответственно навязать неправильное мнение. На тот момент я в судах ни в никаких не был — ни в Америке, ни в России. Что я сравнивал — непонятно. Сравнивал видео из YouTube 12-минутное. Ну, это же бредятина».

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«Как жить в США сегодня? Спустя почти десять лет я настолько соскучился по России, что стараюсь постоянно во всем найти минусы. Мне это усложняет жизнь, потому что ты в негативе находишься в этот момент. Может быть, это не совсем правильно. В целом со всей этой ситуацией непросто находиться с ощущением в меньшинстве. Но хоккей спасает».

Вспомнил самый яркий матч в своей карьере

«Таких было достаточно много. Перечислю основные, это молодежный чемпионат мира, когда мы обыграли канадцев со счетом 5:3, проигрывая 0:3 после второго периода. Играли тогда в США. Сделали для страны праздник, для самих себя, было круто. Тогда я еще забил победный гол. Для меня этот матч улетел в космос по эмоциям. Из последнего — игры плей-офф, раунд с «Каролиной».

Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Заявил, что в США нормальное отношение к российским игрокам

«На нас не давят. Мы там на хорошем уровне, мы в командах, у нас есть контракты, мы зарабатываем приличные деньги. Многие ребята делают решающий результат в командах».

Еще раз объяснил, почему перешел на кнопочный телефон

«Я просто пытаюсь уделять этому времени в меру — интернетному сообществу, новостям всяким-разным и тому подобному. Меня это тревожит, когда я излишне много времени трачу на выбор часов, автомобили… Дети растут — надо больше им внимания уделять, жене, спорту тому же. Поэтому такой выбор».

Как Панарин выступает за «Рейнджерс»

32-летний форвард стал лидером «Нью-Йорка» по количеству голов и результативных передач в прошлом сезоне НХЛ — он набрал 120 (49+71) очков.

Сейчас Артемий вместе с командой проводит предсезонку. В игре против «Айлендерс», которая проходила в ночь на 25 сентября, Панарин получил травму. Пока точные сроки возвращения нападающего на лед не сообщаются. «Рейнджерс» проведут первую встречу в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 10 октября.

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