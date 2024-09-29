Вандорн: Хорошо, что дверь в Ф1 остаётся открытой

Можно сказать, что Стоффель Вандорн пришёл в автоспорт… через общепит, причём в самом буквальном смысле. Его отец, архитектор по профессии, однажды получил заказ от хозяина картодрома, расположенного близ Кортрейка, бельгийского городка, где жила семья Вандорнов.

Надо было спроектировать ресторан для этого крытого картодрома, и в ходе строительства Вандорн-старший часто туда приезжал, контролировал процесс, а иногда брал с собой сына. И как-то раз Стоффелю дали покататься на карте…

В 16 лет он стал чемпионом Бельгии, в 18 выиграл Еврокубок Ф4, в 20 – Еврокубок Формулы Renault 2.0, в 23 завоевал титул в серии GP2 (ныне Формула 2).

В 2013-м он был принят в молодёжную программу McLaren, и через три года состоялся его неожиданный дебют в Формуле 1: Стоффель вышел на старт Гран При Бахрейна за рулём машины Фернандо Алонсо, который пропустил второй этап того сезона, поскольку восстанавливался после весьма неприятной аварии, произошедшей за две недели до этого в мельбурнском Альберт-парке.

В своей дебютной гонке Вандорн финишировал 10-м, с первой попытки открыв счёт заработанным очкам. Вот только его дальнейшая карьера в Формуле 1 сложилась неудачно, и после двух сезонов в McLaren он перешёл в Формулу E, где в 2022 году стал чемпионом мира.

Причём всё это время Стоффель сохранял и сохраняет связи с Формулой 1: он выполнял обязанности резервного гонщика McLaren, Mercedes, а с прошлого года в этом же качестве сотрудничает с Aston Martin, где судьба его вновь свела с Алонсо, его бывшим напарником.

«Сначала, после Формулы 1, мне было непросто, – рассказал Вандорн в интервью официальному сайту чемпионата. – Когда ты всю жизнь трудишься ради того, чтобы попасть в Ф1, а потом всё это неожиданно заканчивается, то первое время ты переживаешь. Но думаю, что переход в Формулу E и возможность совмещать её с гонками на выносливость позволили мне вернуть и былой задор, и любовь к автоспорту.

Сотрудничество с Mercedes дало возможность поработать с крупной заводской командой. В то время она доминировала в Ф1, и я очень верил, что Mercedes добьётся успехов и в Формуле E. Нам удалось выиграть этот чемпионат, что, безусловно, стало одним из главных достижений моей карьеры.

Когда ты работаешь резервным гонщиком в команде Формулы 1, это, по-моему, тоже полезный опыт, который тебе даёт возможность поддерживать хорошую форму. То, чем я занимаюсь в Aston Martin, то, как налажена работа в этой команде, располагающей большими ресурсами, помогает мне и в Формуле E, и в WEC. Хорошо, что это сотрудничество продолжается, и я стараюсь извлечь из него максимум пользы.

Хочется завоевать ещё один титул в Формуле E, но я также работаю в заводской команде Peugeot, выступающей в WEC, и есть одна знаменитая гонка, которую все хотят выиграть – «24 часа Ле-Мана». Несколько лет назад Фернандо это удалось вместе с Toyota, и мне тоже хочется там победить».

При этом Вандорн уверяет, что с удовольствием вернулся бы и в Формулу 1, если вдруг такая возможность появится: «Я не сомневаюсь, что мне это по-прежнему по силам. Хотя я уже какое-то время не пилотирую машины Ф1, но всё ещё в хорошей форме и выступаю в других гоночных сериях на конкурентоспособном уровне.

Кроме того, пару раз у меня была возможность поработать на тестах – хорошо, что я не теряю связи с Ф1, хотя возможностей пилотировать эти машины сейчас почти не осталось. Но я уверен: если появится шанс, я буду к этому готов.

Вероятно, психологически я уже лучше подготовлен к Формуле 1, чем когда впервые вышел на старт Гран При, и сейчас, пожалуй, мне это понравится больше. Хорошо, что эта дверь остаётся открытой, ведь никогда не знаешь, что ждёт тебя в будущем».

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