Баттон: Замена Расселла на Ферстаппена выглядит странной

Гоночный мир продолжает комментировать возможный переход Макса Ферстаппена из Red Bull Racing в Mercedes. Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что если Тото Вольфф договорится о контракте с Максом, то место в Mercedes ему должен уступить Кими Антонелли, а не Джордж Расселл.

Дженсон Баттон: «Максу предстоит принять непростое решение, ведь сейчас он находится в очень комфортной позиции, где у него всё получается, и команда столько усилий вложила в него за многие годы. Под Макса построена машина, которая отлично ему подходит – никто не в состоянии показывать такую же скорость. Я имею в виду, что если Макс квалифицируется третьим или четвёртым, то его напарник восемнадцатым.

Если Ферстаппен перейдёт в Mercedes, то всё будет иначе. По крайней мере, машина не будет спроектирована под его предпочтения. Получится ли тогда у него? Я не знаю.

Для Джорджа ситуация тоже не простая, поскольку он сейчас на пике формы. Он очень конкурентоспособен, а если вспомнить, как он несколько лет выступал вместе с Льюисом Хэмилтоном, то станет понятно, что у Джорджа чемпионский потенциал.

Так что замена Расселла на Макса выглядит очень странным решением. Я знаю, что у Mercedes есть 18-летний Кими Антонелли, который может стать звездой в будущем. Но сейчас мы этого не знаем.

В то же время Джордж очень хорош, и команде нужны два конкурентоспособных гонщика в условиях новой эры. В следующем году изменится регламент, машины, двигатели. Мне кажется, что в такой ситуации Джордж и Макс будут более подходящей парой пилотов».

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