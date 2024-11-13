Оскар Пиастри принял участие в съёмках «Фермы Кларксона»

«Ферма Кларксона» – популярное документальное шоу, выходящее на стриминге Amazon Prime, в котором британский телеведущий и автоэксперт Джереми Кларксон показывает и рассказывает, как он развивает свою ферму Diddly Squat в Оксфордшире. В эфир уже вышли три сезона, а в данный момент ведутся съёмки четвёртого, в которых поучаствовал Оскар Пиастри.

Гонщик McLaren опубликовал сообщение в социальных сетях, из которого стало известно, что у него возникли определённые трудности с управлением фермерской техникой, поскольку комментарий Оскар сделал очень лаконичный: «Не уверен, что в ближайшее время будет организована ферма Пиастри».

На видео Джереми Кларксон снимает на камеру смартфона движущийся трактор и комментирует происходящее: «Позади меня в этом тракторе с прицепом – Оскар, и мы хотели проверить, сможет ли он, двигаясь задним ходом, точно зарулить в амбар и поставить прицеп в нужное место.

Он уже минут 40 этим занимается, и в баке трактора скоро уже солярка закончится! Нет, похоже, он по полной программе накосячил, точно вам говорю!»

Итог непростого экзамена по вождению трактора задним ходом подвёл Калеб Купер, профессиональный механизатор высокого класса, который стал настоящей звездой благодаря популярности этого сериала о жизни британской сельскохозяйственной глубинки.

Похоже, Калеб вообще не знал, кто такой Оскар Пиастри, поскольку ничем, кроме фермерства, не интересуется и даже в Лондоне был всего один раз. Сказал, что ему там не понравилось – суеты слишком много.

Калеб Купер: «Подведём некоторые итоги того, как Оскар справился. Должен сказать, что управлять трактором с прицепом, двигаясь задним ходом, очень трудно. Но бедный парень был настроен решительно и поэтому делал успехи.

Что касается мастерства, то тут ему ещё есть над чем работать. Но я уверен, что смогу его научить, и после некоторой тренировки у него всё получится».

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