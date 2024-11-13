Линдрос предположил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в конце февраля

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Знаменитый канадский хоккеист Эрик Линдрос в интервью «СЭ» ответил на вопрос о погоне Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

— Может ли, по-вашему, Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне?

— Может, это очевидно. Если посмотреть на его темп в этом сезоне, то он разрывает лигу, забивает голы пачками, и это обычный Алекс! Да, он может взять паузу на одну игру, а потом возвращается и забивает две. Не знаю, он может сделать это, например, в конце февраля. Что-то вроде того. Болеть за него — здорово, и происходящее хорошо для хоккея. Думаю, что все болеют за него. За то, чтобы он это сделал.

В 14 матчах этого сезона Овечкин набрал 18 (10+8) очков. Всего за карьеру он забросил 863 шайбы. В списке лучших снайперов в истории НХЛ 39-летний россиянин занимает второе место. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

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