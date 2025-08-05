Барселона продлит контракт с Жюлем Кунде до 2030 года

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде готов подписать новый контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо. Материал подготовила редакция euro.com.ua

По информации источника, все юридические аспекты соглашения уже одобрены, осталось согласовать последние формальности. После этого Жюль Кунде подпишет новое соглашение с клубом, которое будет действовать до июня 2030 года.

В сезоне 2024/25 26-летний француз провел 53 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 65 миллионов евро.

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