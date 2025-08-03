3 августа в матче первого тура Украинской Премьер-Лиги Шахтер из Донецка одержал минимальную победу над дебютантом лиги Эпицентром из Каменца-Подольского. Матч завершился с результатом 0:1, и единственный гол в поединке забил Кауан Элиас. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Шахтер активно начал матч, сразу взяв инициативу. Уже на 7-й минуте Бондаренко мог вывести команду вперед, но его удар прошел мимо ворот. В дальнейшем свои моменты не использовали Судаков и Матвиенко. Игроки Эпицентра героически оборонялись, а в критических моментах на помощь приходил их голкипер.

На 36-й минуте Сифуэнтес мог вывести Эпицентр вперед, но его удар с штрафного отразил Ризник. Спустя несколько минут легионер Эпицентра упустил еще один шанс на гол. Шахтер также создавал моменты, но Траоре дважды и Эгиналду не смогли реализовать свои попытки, а на высоте оказался Билик.

Второй тайм начался более спокойно, но несмотря на меньшее количество острых моментов, Шахтер продолжал атаковать. После нескольких замен, на 68-й минуте Марлон не смог точно завершить подачу Судакова, а через минуту Судаков создал новый момент, но защитники Эпицентра отбили мяч.

Заменами Турана был найден ключ к победе

Заменами Арда Турана оказались ключевыми для победы. На 79-й минуте Кауан Элиас замкнул подачу Конопли и вывел Шахтер вперед. Этот гол оказался единственным в матче, и Шахтер одержал победу с минимальным счетом.

Напомним, мы также писали о том, что Шахтер вышел на матч в новой форме