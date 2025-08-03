Шахтер в новой форме на матче с Эпицентром

3 августа в матче первого тура Украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер встретился с Эпицентром из Каменца-Подольского. На этот раз команда горняков вышла на поле в новой игровой форме, что вызвало интерес у болельщиков. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Новая форма Шахтера выполнена в кремовом оттенке. Клуб продолжает сотрудничество со спортивным брендом PUMA, который и представил этот стильный комплект для команды.

На официальных страницах клуба в социальных сетях было сказано: «Новая форма, новый сезон УПЛ». Болельщики команды уже успели оценить внешний вид новой формы, и большинство из них выразили положительные эмоции по поводу нового дизайна.

Реакция на новую форму

Новая форма Шахтера в кремовом цвете сразу привлекла внимание зрителей и поклонников клуба. Как показали первые отклики, форма понравилась большинству фанатов. Сотрудничество с PUMA продолжает радовать фанатов качественной экипировкой.

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