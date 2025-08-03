Аморим объяснил решение возглавить Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим раскрыл причины, по которым он не ушел из клуба после неудачного дебюта в сезоне 2024-2025. Несмотря на трудности, тренер остался в клубе и продолжает свою работу, а его слова вызвали широкий резонанс. Про это сообщает редакция euro.com.ua

Рубен Аморим объяснил свое решение оставаться в клубе тем, что это не был самый тяжелый момент в его жизни. По словам тренера, на протяжении своей карьеры игрока ему пришлось завершить карьеру по причине травм, и это дало ему важный жизненный урок.

Аморим также признался, что в тот период жизни с его женой у них была таблица Excel, где они отслеживали все свои деньги и расходы. Он отметил, что в тот момент его основная цель была обеспечить свою семью. Сейчас для тренера это больше вопрос эго: он хочет остаться в Манчестер Юнайтед надолго и работать в клубе, за который он выбрался пять лет назад.

Долгосрочные планы тренера

Тренер МЮ заявил, что он планирует остаться в клубе на 20 лет. Аморим уверен, что его цель — работать в Манчестер Юнайтед на протяжении долгого времени, несмотря на сложности в прошлом сезоне. Он выразил надежду на удачу и признал, что успехи и неудачи всегда идут рука об руку.

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