Реал – Ювентус: прогноз и анонс битвы на 1/8 финала КЧМ

1 июля на стадионе «Хард Рок» в США состоится один из самых интригующих поединков 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу — мадридский «Реал» сыграет против туринского «Ювентуса». Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

«Реал» с новым тренером и знакомыми звездами

После удачного этапа с Карло Анчелотти, в ходе которого «Реал» завоевал Ла Лигу и Лигу чемпионов, команда столкнулась с трудностями. Даже подписание Килиана Мбаппе не спасло от неудач: поражения от «Арсенала» в ЛЧ и от «Барселоны» в национальных турнирах стали ударом. В результате тренерский штаб возглавил Хаби Алонсо, ставший новым символом перезагрузки «галактикос».

Дебют Алонсо был сдержанным — ничья 1:1 с «Аль-Хилялем». Однако затем «Реал» уверенно победил мексиканскую «Пачуку» (3:1) и австрийский «Ред Булл Зальцбург» (3:0). Надежно сыграл Тибо Куртуа, а новые игроки вроде Александер-Арнольда и Хейсена начали оправдывать ожидания.

«Ювентус» снова с Тудором: спасение после провала

После бронзы Серии А и победы в Кубке Италии в 2024 году, «Ювентус» неожиданно уволил Массимилиано Аллегри. Его сменщик Тьяго Мотта не справился с задачами, и уже в марте клуб вернул Игора Тудора. Под его руководством «Юве» сумел занять 4-е место, опередив «Рому» на минимальное очко.

Начало Клубного чемпионата мира для туринцев было обнадеживающим: разгромы над «Аль-Айном» (5:0) и «Видадом» (4:1). Однако первый по-настоящему сильный соперник — «Манчестер Сити» — стал непреодолимым барьером. Итальянцы проиграли 2:5, несмотря на гол в концовке. Теперь вместо ожидаемого матча с «Аль-Хилялем», «Юве» придется сыграть против мадридского гранда.

История встреч: многолетнее противостояние

С 1980-х годов «Реал» и «Ювентус» регулярно встречались в еврокубках. В 2018 году команды обменялись эффектными гостевыми победами в Лиге чемпионов. Позже состоялось три товарищеских матча: два выиграл «Реал», а в последнем сильнее был «Ювентус».

Прогноз на матч: ждем голевое зрелище

Букмекеры отдают предпочтение испанскому клубу, но проблем в защите хватает у обеих сторон. Вероятен результативный матч, и ставка на тотал больше 2,5 голов (коэффициент — 1.92) выглядит оправданной.

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