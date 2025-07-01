Словакия. Украинского игрока включили в символическую сборную лиги

ХК «Прешов». Александр Пересунько

Нападающий сборной Украины и словацкого «Прешова» Александр Пересунько вошел в символическую сборную All-Srars по итогам чемпионата Словакии-2024/25 в первой лиге.

Такое признание наш легионер получил на основе голосования клубов, журналистов и выбора представителей словацкой федерации. Харьковчанин Александр Пересунько с 38 шайбами стал лучшим снайпером регулярного сезона, а вместе с плей-офф набрал рекордные для себя 70 очков по системе гол+пас и помог «Прешову» выиграть первое место и вернуться в Экстралигу.

Также в символическую сборную попал партнер Пересунько – самый результативный оборонец лиги – защитник Иван Глазков.

sport.ua