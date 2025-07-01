Кто выигрывал Клубный чемпионат мира чаще всех

В середине июля 2025 года на полях США завершится очередной розыгрыш Клубного чемпионата мира по футболу, в котором впервые принимают участие 32 команды со всех континентов. Пока мы в предвкушении финала, который пройдет 13 июля, предлагаем вспомнить команды, чаще других поднимавшие над головой престижный трофей. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

За 20 предыдущих розыгрышей трофей выигрывали такие громкие имена, как «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Челси», «Милан», «Ливерпуль» и даже «Сан-Паулу» с «Интернасьоналом». Однако в истории турнира есть и клубы, которым удавалось завоевать звание чемпионов мира более одного раза. Их всего четыре — и вот их путь к вершинам футбольного Олимпа.

Коринтианс (2000, 2012): двукратный триумфатор с Южной Америки

Бразильский «Коринтианс» — единственный клуб с континента КОНМЕБОЛ, которому удалось выиграть турнир дважды. Первый титул команда завоевала в 2000 году на домашнем чемпионате, где участвовало всего восемь команд. «Тимао» выиграли свою группу, оставив за спиной «Реал» и «Аль-Наср», а в финале победили «Васко да Гама» в серии пенальти после скучного нуля на табло в основное время.

Через 12 лет «Коринтианс» вновь доказал свою силу — на турнире в Японии 2012 года команда обыграла в полуфинале «Аль-Ахли» (1:0), а в финале — лондонский «Челси» с тем же минимальным счетом. Победный мяч забил перуанец Паоло Герреро, о котором тогда заговорили во всем мире. Сегодня, в 41 год, Герреро все еще играет за «Альянсу Лима» в Перу.

Бавария (2013, 2020): немецкая точность и уверенность

Мюнхенская «Бавария» впервые выиграла КЧМ в 2013 году. Турнир проходил в Марокко, и немцы сначала легко расправились с «Гуанчжоу Эвергранд» (3:0), а затем победили местную «Раджу» — 2:0. Повторить успех клубу удалось в 2020-м, когда в финале была повержена мексиканская «Тигрес» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Бенжамен Павар.

В 2025 году «Бавария» вновь вышла на арену турнира, и теперь ей предстоит сложнейшее испытание — матч с действующим победителем Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен».

Барселона (2009, 2011, 2015): золотая эпоха Месси

«Барселона» пробилась на вершину в 2009 году, когда в драматичном финале против аргентинского «Эстудиантеса» спасительный гол на 89-й минуте забил Педро, а в дополнительное время Лионель Месси принес победу.

В 2011 году каталонцы устроили разгром: 4:0 против «Аль-Садда» в полуфинале и еще один — над «Сантосом» с юным Неймаром (4:0) в финале. В 2015 году история повторилась — «Барса» победила «Гуанчжоу Эвергранд» и «Ривер Плейт», не пропустив ни одного мяча и вновь взяв золото.

Однако на чемпионат 2025 года «Барселона» не пробилась — Испанию представляют только «Реал» и «Атлетико».

Реал (2014, 2016, 2017, 2018, 2022): недосягаемый рекорд

Мадридский «Реал» — абсолютный лидер по количеству титулов на КЧМ. Команда становилась чемпионом мира целых пять раз, начиная с 2014 года, когда уверенно победила «Крус Асуль» и «Сан-Лоренсо». В 2016-м «бланкос» устроили шоу против «Касимы Антлерс», победив в дополнительное время 4:2, благодаря хет-трику Роналду.

Годом позже мадридцы взяли верх над «Аль-Джазирой» и «Гремио» (1:0), а в 2018-м разгромили «Аль-Айн» (4:1). Последний триумф случился в 2022 году, когда «Реал» обыграл «Аль-Ахли» (4:1) и в огненном финале победил «Аль-Хіляль» (5:3).

В 2025 году мадридцы уже выиграли свою группу и готовятся к поединку с «Ювентусом». Впереди серьезная проверка на прочность, но «Реал» уже доказал, что умеет доминировать не только в Европе, но и в мире.

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