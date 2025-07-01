Боруссия – Монтеррей: анонс и прогноз на матч 2 июля

2 июля в 04:00 по киевскому времени в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира состоится встреча между дортмундской «Боруссией» и мексиканским «Монтерреем». Обе команды подошли к этой стадии по-разному, но каждая имеет свои сильные стороны и амбиции выйти в четвертьфинал. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на источник.

«Боруссия» Дортмунд: нестабильность в атакующем стиле

Немецкий клуб оказался в группе, которая на первый взгляд должна была быть комфортной, но на деле выдалось немало труднообъяснимых моментів. В первом туре «шмели» сыграли в нулевую ничью с бразильским «Флуминенсе», уступая в темпе и контроле. Против «Мамелоди Сандаунс» дортмундцы вели 4:1, но едва удержали победу – 4:3.

Последняя игра группового этапа против южнокорейского «Ульсана» завершилась минимальной победой – 1:0. Несмотря на доминирование «Боруссии» по ходу встречи, реализация моментов подводила.

Как признают аналитики, команда играет ярко и в атаке, и в защите, но оборона далеко не идеальна. Особенно это проявилось в игре с «Мамелоди», когда защитники не справлялись со скоростными выпадами африканской команды. Однако в 1/8 финала немецкому клубу достался не самый грозный соперник, и шансы пройти дальше достаточно высоки.

«Монтеррей»: ставка на дисциплину и защиту

Для мексиканского клуба сам выход в 1/8 финала стал значительным достижением. В группе «Монтеррей» сумел сыграть вничью с миланским «Интером» (1:1), а затем – 0:0 с аргентинским «Ривер Плейтом». В последнем туре уверенно был разгромлен японский клуб «Урава» со счётом 4:0, что обеспечило выход из группы.

Одним из главных достоинств мексиканцев является стабильная игра в защите – всего один пропущенный мяч за три матча. В составе «Монтеррея» немало известных игроков, но особое внимание приковывает ветеран Серхио Рамос, который стал настоящим лидером обороны.

В предстоящей встрече «Монтеррей», скорее всего, сделает ставку на контратаки, выжидая ошибки соперника. Давление отсутствия необходимости побеждать может сыграть им на руку, но всё же «Боруссия» выглядит фаворитом.

Прогноз и котировки букмекеров

Букмекеры обоснованно считают, что преимущество на стороне «Боруссии». Немецкий клуб лучше укомплектован и имеет больший опыт на крупных турнирах. Несмотря на боевую форму «Монтеррея», ставка на победу «Боруссии» выглядит наиболее логичной.

По данным букмекерской компании, победа дортмундцев оценивается коэффициентом 1.63, что делает ставку вполне рабочей.

Напомним, мы также писали о том, кто с кем сыграет в 1/4.