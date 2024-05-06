Манкунианцы разгромно проиграли. Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов

Красные дьяволы опустились ниже Челси в турнирной таблице АПЛ

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В матче 36-го тура АПЛ был сыгран матч "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Лондонцы разгромили манкунианцев со счетом 4:0.

После поражения "Красные дьяволы" опустились на 8-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, их обогнал "Челси", у обеих команд по 53 очка, но у "аристократов" лучшая разница забитых и пропущенных голов.

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед".

Лондон. "Selhurst Park Stadium".

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" 4:0.

Голы: Олисе (12', 66'), Матета (40'), Митчел (58')

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