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Футбол

Манкунианцы разгромно проиграли. Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов

Красные дьяволы опустились ниже Челси в турнирной таблице АПЛ

Манкунианцы разгромно проиграли. Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

    • В матче 36-го тура АПЛ был сыгран матч "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Лондонцы разгромили манкунианцев со счетом 4:0.

    После поражения "Красные дьяволы" опустились на 8-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, их обогнал "Челси", у обеих команд по 53 очка, но у "аристократов" лучшая разница забитых и пропущенных голов.

    Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед".
    Лондон. "Selhurst Park Stadium".
    "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" 4:0.
    Голы: Олисе (12', 66'), Матета (40'), Митчел (58')

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