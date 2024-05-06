Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа

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Турки Аль-Шейх, который занимается организацией боев в Саудовской Аравии, рассказал о том, когда планируется реванш для Александра Усика и Тайсона Фьюри, которые проведут первый поединок за все титулы уже 18 мая.

Сообщается, что реванш запланирован на 12 или 13 октября в Саудовской Аравии.

Кроме того, Аль-Шейх хочет провести бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в марте 2025 года. Организатор не уточнил, зависит ли бой Фьюри – Джошуа от исхода боев Фьюри с Усиком, но дал понять, что бой двух британцев остается в приоритете.

Джошуа после недавней победы над Франсисом Нганну говорил, что планирует провести бой в сентябре, соперник пока не определен.

sport.ua