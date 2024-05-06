Ральф Шумахер: Ландо способен одержать ещё не одну победу

Ещё до начала сезона Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, говорил о том, что верит в потенциал Ландо Норриса.

«Ландо – прекрасный гонщик, но иногда в квалификациях он требует от машины слишком многого, хотя я думаю, что именно ему по силам бросить вызов Максу Ферстаппену», – говорил тогда Ральф, принимая участие в подкасте Formula for Success.

И вчера Ландо порадовал всех своих поклонников, одержав впечатляющую победу в Майами, в том числе уверенно опередив действующего чемпиона мира.

«Первая победа – это всегда очень важное достижение, которое приносит гонщику облегчение, – прокомментировал Шумахер в эфире телеканала Sky Deutschand. – Ты очень долго этого ждёшь, но когда наконец добиваешься успеха, то в этот день испытываешь огромную радость.

Теперь у Ландо есть машина, на которой он однозначно способен одержать ещё не одну победу, но в то же время и ожидания, с ним связанные, теперь будут выше. Гонщик всегда стремится к новым достижениям, и несмотря на всю радость первой победы, Норрис уже совсем скоро начнёт думать о следующей гонке.

Сезон складывается очень интересно, уровень интриги повышается, и на это влияет множество факторов. Ferrari становится сильнее, но и McLaren тоже набирает обороты. Однако не стоит торопиться с выводами – пусть пройдёт ещё несколько гонок, и тогда картина станет более понятной, ведь в Майами асфальтовое покрытие отличается особыми характеристиками. В подобных условиях у Red Bull Racing начинаются сложности, как мы видели в прошлом году в Сингапуре.

В любом случае я убеждён, что мы стали свидетелями первой, но далеко не последней победы Ландо Норриса».

В своё время Ральф Шумахер одержал первую из своих шести побед в Гран При с 70-й попытки – в апреле 2001 года он выиграл Гран При Сан-Марино в Имоле за рулём машины Williams-BMW. Вчерашний Гран При Майами, завершившийся победой Норриса, был 110-й гонкой в карьере 24-летнего британца.

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