Кристал Пелес сенсационно разгромил Манчестер Юнайтед в матче АПЛ

Кристалл Пелес сенсационно разгромил Манчестер Юнайтед в матче 36 тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Поединок завершился со счетом 4:0. Дублем в матче отличился французский полузащитник Микаэль Олисе.

Чемпионат Англии — АПЛ

36 тур, 6 мая

Кристалл Пелес — Манчестер Юнайтед 4:0 (2:0)

Голлы:1:0 — 12 Олисе, 2:0 — 40 Матета, 3:0 — 58 Митчелл, 4:0 — 66 Олисе.

После потрясающего поражения МЮ занимает 8 место в чемпионате с 54 очками. Кристал Пелес идет 14-м.

Ман Юнайтед пропустил 81 гол этого сезона во всех турнирах, что является самым высоким показателем в истории клуба с 1976-77 годов.

Также, впервые в истории «красные дьяволы» проиграли 13 матчей в одном сезоне АПЛ.

Напомним, накануне Челси с украинским вингёром Михаилом Мудриком разгромил Вест Гэм (5:0), а Ливерпуль в яркой игре одолел Тоттенгэм (4: 2).

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