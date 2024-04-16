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Футбол

Панарин стал четвертым россиянином, набравшим 120 очков за регулярный чемпионат НХЛ

Панарин стал четвертым россиянином, набравшим 120 очков за регулярный чемпионат НХЛ

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин преодолел отметку в 120 очков за регулярный чемпионат НХЛ.

16 апреля «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» (4:0) в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ. 32-летний россиянин набрал 2 очка, отличившись одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей.

В активе Панарина 120 (49+71) очков в 82 матчах. Он стал четвертым российским игроком, набравшим 120 очков за один регулярный чемпионат НХЛ. Ранее этого добивались Сергей Федоров (120), Александр Могильный (127) и Никита Кучеров (128 и 142 в текущем сезоне).

Ранее сообщалось, что Панарин признан лучшим игроком «Рейнджерс» в сезоне-2023/24.

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