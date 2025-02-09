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Футбол

Кубок Англии. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Кубок Англии. Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча

    • 6-го февраля "Тоттенхэм" вылетел из Кубка лиги, 9-го – покидает Кубок Англии. Сегодня им противостояла "Астон Вилла". Гол Рэмзи на первой минуте матча во втором тайме подкрепил Роджерс. "Тоттенхэм" пытался спастись – даже удалось отквитать один мяч в компенсированное время. Но тщетно.

    Дебютный матч за "Астон Виллу" Асенсио и Рашфорда получился очень удачным. Их команда шагает в 1/8.

    Кубок Англии, 1/16 финала

    "Вилла Парк" (Бирмингем)

    Главный арбитр: Энтони Тейлор

    "Астон Вилла" – "Тоттенхэм“ 2:1

    Голы: Джейкоб Рэмзи 1, Морган Роджерс 64 – Матис Тель 90+1

    www.ua-football.com

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