Женская сборная Украины по баскетболу обыграла Северную Македонию в последнем туре отбора на Евробаскет-2025

Украинки заняли третье место в группе с двумя победами

Женская сборная Украины по баскетболу обыграла Северную Македонию в последнем туре квалификации на Евробаскет-2025 — 74:72.

Сине-желтые выиграли первую четверть с перевесом +10 очков. Далее на площадке шла равная борьба, но украинки удерживали преимущество в счете. В заключительной четверти Северная Македония сумела отыграть отставание. На последних секундах встречи при равном счете Дарья Дубнюк забросила два штрафных очка и принесла победу украинкам.

Лучшей в составе сборной Украины стала Алина Ягупова, набравшая 19 очков и совершив 10 ассистов. Также дабл-дабл оформила Татьяна Юркевичус — 12 очков и 13 подборов.

Напомним, во время первого окна в ноябре 2023 года сине-желтые сначала на выезде разгромно проиграли Сербии (40:82), а затем уступили Португалии (63:78). Свою первую победу украинки одержали лишь в третьем туре в игре с Северной Македонией (98:49) в ноябре 2024 года, а затем повторно уступили Сербии (53:79). В феврале 2025 года команда Евгения Мурзина проиграла Португалии (57:60).

Сборная Украины заняла третье место в группе G, одержав две победы. Ранее женская сборная Украины лишилась математических шансов выйти на Евробаскет-2025. Северная Македония финишировала последней в квартете с шестью поражениями. Первое место и прямую путевку на турнир добыла сборная Сербии.

Евробаскет-2025. Квалификация. Группа G. Шестой тур

Украина — Северная Македония — 74:72 (22:12, 15:18, 21:18, 16:24)

Украина: Ягупова (19 + 10 передач), Юркевичус (12 + 13 подборов), Уро-Ниле (12 + 7 подборов), Филевич (9 + 6 подборов), Балабан (7), Дубнюк (6), Бойко (5), Путра (4)

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