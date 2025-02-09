Владимир КЛИЧКО: «Со мной покончено, все меня списали»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира Владимир Кличко вспомнил поражения от Леймона Брюстера и Кори Сандерса.

«Я проиграл Брюстеру в 2004, а перед этим уступил Кори Сандерсу. В течение года я проиграл два титульных поединка. Меня тогда уже все полностью списали, все думали, что со мной покончено. Я сам не осознавал, что для меня это только начало. В меня верил только мой тренер Эмануэль Стюард. Многие тогда говорили, что у меня нет шансов вернуться», – сказал Кличко.

После поражения Брюстеру Кличко выиграл 23 поединка подряд, включая и реванш против Леймона.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что его брат Виталий советовал ему завершить карьеру после поражения от Леймона Брюстера в 2004 году.

sport.ua