«Александр завершит карьеру». Известный боксер – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Известный украинский боксер Федор Черкашин высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Был на этом поединке. Александр для меня живая легенда. Рад, что была возможность с ним познакомиться и вместе тренироваться в 2023 году. Очень ему за это благодарен. Пример Усика подтверждает, что дисциплина побеждает все. Это – ключ к успеху. У Саши бойцовский характер, высокий IQ. Выиграть второй поединок у Фьюри, который был в отличных кондициях – дорогого стоит.

Британец был хорошо подготовлен, но Саша не позволил ему ничего сделать, поскольку был в лучшей форме. Видел как Александр усердно работает в зале и он заслуживает быть на своем месте. Мы действительно живем в одно время с живой легендой этого спорта. Нужно наслаждаться его боксом и брать лучшее.

Мне трудно предсказать перспективы Александра. Были мнения, что после успешного реванша с Фьюри Александр завершит карьеру, ведь он зачистил дивизион и победил всех сильнейших боксеров. Если брать Джошуа и Фьюри, то каждого из них он бил дважды. Александр приятно удивил, когда решил дальше боксировать дальше. Он имеет мотивацию несмотря на то, что он уже достиг таких высот», – сказал Черкашин.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua