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Футбол

Вернулся в Германию. Айнтрахт объявил о трансфере нападающего сборной Бельгии

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Вернулся в Германию. Айнтрахт объявил о трансфере нападающего сборной Бельгии

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Айнтрахт" объявил о трансфере нападающего сборной Бельгии.

    В последние часы трансферного окна немецкий клуб официально представил Миши Батшуайи. Трансфер из "Галатасарая" обошёлся в 3 млн евро, контракт подписан до 2027 года.

    Спортдир "Айнтрахта" Маркус Крёше высказался позитивно о трансфере:

    "Миши Батшуайи не только отлично забивает голы, но и обладает большим опытом, поскольку играл почти во всех высших лигах Европы, включая Бундеслигу. Миши обладает необходимой выносливостью и закалён в боях. Мы уверены, что он быстро займёт важную роль в нашей молодой команде", – сказал Крёше.

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    • Заметим, что бельгийский нападающий уже играл в Бундеслиге. Во второй части сезона 2017/18 Батшуайи играл за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды из "Челси".

    Миши Батшуайи сыграл в 30-ти матчах "Галатасарая" во всех турнирах. На его счету 7 голов и 2 голевых передачи.

    www.ua-football.com

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