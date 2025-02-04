Брисбен. Марченко получил третий номер посева в квалификации и сыграет против 16-летнего сына экс-первой ракетки мира

Украинский теннисист Илья Марченко сыграет на “челленджере” в Брисбене



Брисбен, Австралия • 27 января-2 февраля • хард • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Илья Марченко (№511 АТР) вторую неделю подряд сыграет на турнире ATP Challenger Tour в Брисбене. Украинец получил третий номер посева в отборочной сетке и в первом круге встретится с 16-летним обладателем wild card Крузом Хьюиттом (№1259 АТР) из Австралии.

На прошлой неделе Марченко преодолел квалификацию на турнире аналогичной категории, но потерпел поражение в первом круге основной сетки.

Напомним, что соперник Ильи – сын экс-первой ракетки мира и чемпиона двух «мэйджоров» Ллейтона Хьюитта. Австралиец в этом году в январе дебютировал в квалификации Открытого чемпионата Австралии, где проиграл в первом круге Николозу Басилашвили. Всего на профессиональном уровне Круз Хьюитт провел 12 матчей, в которых одержал четыре победы. Он проиграл пять подряд последних поединков.

btu.org.ua