Первая ракетка Польши Хуберт Хуркач прокомментировал приглашение двух топ-тренеров в свою команду



Вчера, польский теннисист Хуберт Хуркач анонсировал, что в новом сезоне будет работать с двумя новыми тренерами. Теперь его наставниками будут Иван Лендл и Николас Массу.

“Для меня большая честь работать вместе с Николасом Массу и Иваном Лендлом. Их знания и преданность нашему спорту вдохновляют меня работать еще усерднее, чем когда-либо прежде, и я готов к упорной работе.

Я с воодушевлением и оптимизмом жду сезона 2025 года и последующих лет. В прошлом сезоне у меня были взлеты и падения, я многому научился и вырос. И наконец-то я могу сказать, что полностью здоров и готов к предстоящим испытаниям”, – цитирует польского теннисиста Eurosport.

“Я очень мотивирован и счастлив начать эту новую главу работы с Хуби. Он не только замечательный человек, но и настоящий профессионал. Я рад присоединиться к его команде и верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов. Кроме того, я с нетерпением жду начала подготовительного периода во Флориде вместе с Иваном [Лендлом]. Я сделаю все возможное, чтобы помочь Хуби достичь его целей”, – прокомментировал новое сотрудничество Николас Массу.

Польский теннисист начнет новый сезон в Австралии на смешанном командном турнире United Cup.

btu.org.ua