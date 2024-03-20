Майами. Халеп проиграла Бадосе в своём первом матче после дисквалификации

На турнире WTA 1000 в США завершился первый игровой день

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ван Сиюй (Китай) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия, Q) 6:1, 6:3

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Лучия Брондзетти (Италия) 3:6, 6:3, 6:4

Пэйтон Стёрнс (США) — Ван Яфань (Китай) 6:2, 6:3

Бренда Фругвиртова (Чехия, WC) — Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) 6:3 ,6:3

Диан Парри (Франция) — Жаклин Кристиан (Румыния) 7:6(2), 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) — Кристина Букша (Испания) 6:2, 3:6, 6:4

Леся Цуренко (Украина) — Магда Линетт (Польша) 2:6, 6:1, 6:4

Паула Бадоса (Испания) — Симона Халеп (Румыния, WC) 1:6, 6:4, 6:3

Бренда Фругвиртова одержала первую победу в основной сетке турнира WTA 1000. В прошлом сезоне 16-летняя чешка также получала wild card в основу на соревнованиях в Майами и Мадриде.

Паула Бадоса впервые за три встречи обыграла Симону Халеп, которой проигрывала в 2022 году на грунте в Мадриде и на Уимблдоне. Во втором круге испанка встретится с Ариной Соболенко.

Напомним, что Халеп вернулась в Тур после полуторагодичной паузы, связанной с дисквалификацией из-за нарушения антидопинговых правил. В октябре 2022 года румынка была временно остранена от выступлений, а в сентябре прошлого года она получила четырёхлетнюю дисквалификацию. Две недели назад Спортивный арбитражный суд после апелляции теннисистки сократил срок её дисквалификации до девяти месяцев.

>>> Сэвилл сыграет против Ястремской, Возняцки станет первой соперницей Калининой

Пары соперниц во втором круге (нижняя половина сетки): Саккари — Юань, Сэвилл — Ястремская, Калинская — Ван Сиюй, Зигемунд — Остапенко, Кудерметова — Ван Синьюй, Шнайдер — Кис, Мертенс — Таунсенд, Таусон — Рыбакина, Чжэн Циньвэнь — Синякова, Стёрнс — Азаренко, Бултер — Фругвиртова, Парри — Аддад Мая, Самсонова — Путинцева, Цуренко — Миннен, Калинина — Возняцки, Бадоса — Соболенко.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua