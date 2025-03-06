“Я буквально не видела мяч из-за слез и едва могла дышать”. Эмма Радукану рассказала об инциденте с преследованием в Дубае

Накануне возвращения на корт британская теннисистка Эмма Радукану поделилась подробностями ситуации с преследователем, которая довела ее до слез во время матча на турнире в Дубае



Чемпионка US Open-2021 готовится к первому турниру после инцидента, произошедшего в прошлом месяце в Дубае. На этой неделе она сыграет на BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе. Однако перед стартом 22-летняя британка призналась, насколько трудно ей было справиться с тем, что произошло, и признала, что те события оставили её в отчаянии.

Инцидент настолько поразил теннисистку, что она была не в состоянии сдержать эмоции. Во время ее матча с Каролиной Муховой один из зрителей вел себя навязчиво по отношению к ней. Его вывели с трибун, а впоследствии ему запретили посещать будущие турниры с участием Радукану и выдали предписание о запрете приближения.

С момента того матча британка больше не выходила на корт, однако сейчас готовится к старту в Индиан-Уэллсе, где в первом круге сыграет против японки Моюки Учиджимы. Накануне матча Эмма рассказала, как события в Дубае повлияли на её психологическое состояние.

«Я была просто разбита. Уже в первом гейме я увидела его на трибунах и подумала: «Не представляю, как доиграю этот матч».

Я буквально не видела мяч из-за слез и едва могла дышать. Мне не хватало воздуха. Я играла против Каролины, которая входит в топ-20 мира, и думала: «Мне просто надо выдохнуть». Но первые четыре гейма пролетели мимо меня.

Я вообще не присутствовала на корте, если честно, и даже не понимаю, как мне удалось собраться. Думаю, тот матч – это своего рода подвиг для меня, учитывая обстоятельства. Я доиграла встречу и даже имела шансы в первом сете, но это был очень сложный момент.

Было два эпизода. После второго меня действительно охватил страх. Первый был похож на обычную встречу с фанатом, за исключением того, что он признался, что повсюду следует за мной. Затем он просто сидел и следил за мной в кафе. А вот второй случай меня по-настоящему напугал».

«Последние несколько недель были полны эмоций. Поэтому мне просто нужна была эта неделя перерыва, чтобы восстановиться и приехать сюда. Сейчас чувствую себя намного лучше», – подытожила Радукану.

Неизвестный мужчина преследовал Радукану на четырёх турнирах этого года – в Сингапуре, Абу-Даби, Дохе и Дубае. На время турнира в Индиан-Уэллсе ему запретили вход на арену, а сама Эмма будет находиться под усиленной охраной во время всех выходов в публичные места.

btu.org.ua