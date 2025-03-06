Сборная Украины по баскетболу попала в первую корзину жеребьевки второго раунда пре-квалификации ЧМ-2027

Своих соперников команда Багатскиса узнает 14 марта, а матчи этого раунда будут сыграны в августе

Мужская сборная Украины по баскетболу попала в первую корзину жеребьевки второго раунда пре-квалификации к чемпионату мира-2027.

Согласно рейтингу ФИБА, 12 команд (8 последних мест в основной квалификации на Евробаскет-2025 и четыре победителя первой пре-квалификации ЧМ) были разбиты на три корзины. В первой, помимо Украины, оказались Хорватия, Венгрия и Болгария.

Корзина 1: Хорватия, Украина, Венгрия, Болгария Корзина 2: Нидерланды, Северная Македония, Дания, Словакия Корзина 3: Швейцария, Румыния, Австрия, Норвегия

Сама жеребьевка состоится 14 марта в Швейцарии. Дюжина команд будет разбита на четыре группы по три участника. Матчи этой стадии будут сыграны со 2-го по 20-е августа.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в основную квалификацию ЧМ, первый этап которой начнется в ноябре 2025 года.

Читайте также: Багатскис: Федерации уже сейчас нужно связаться с игроками, играющими в США, и для них не должно быть никаких оправданий

Напомним, недавно сборная Украины завершила отбор на Евробаскет-2025. Он вышел провальным для команды, которую по ходу цикла принял Айнарс Багатскис, сменивший в должности главного тренера Виталия Степановского. Сине-желтые досрочно лишились шансов на выход в следующую стадию, проиграв пять матчей из пяти, но сумели хлопнуть дверью, обыграв на выезде Португалию в последнем туре.

Источник