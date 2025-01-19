Днепр одержал уверенную победу над Кривбассом в перенесенном матче Суперлиги FAVBET-2024/25

Команда Владимира Коваля уже по итогам стартовой четверти обеспечила себе комфортный отрыв в 16 очков

Завершился перенесенный поединок регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25 — Днепр в региональном дерби уверенно обыграл Кривбасс (94:68).

Уже по итогам стартовой четверти команда Владимира Коваля обеспечила себе комфортный отрыв в 16 очков. Перед уходом на большой перерыв преимущество днепрян увеличилось до 21 пункта, что стало хорошим залогом будущей победы.

Перед заключительной четвертью Днепр имел 30 очков отрыва, а в концовке позволил хотя бы немного сократить разницу в счете клубу из Кривого Рога.

Наиболее результативным игроком матча стал центровой Днепра Даниил Сыпало, набравший 23 очка (рекордный показатель в карьере игрока), к которым он также добавил 13 подборов.

Днепр по-прежнему не знает горечи поражений в Суперлиге FAVBET-2024/25 — все 14 матчей он выиграл. Кривбасс идет пятым — на его счету 8 побед в 17 проведенных встречах.

Отметим, что сегодняшний матч не состоялся в намеченный срок из-за участия днепрян в Кубке Европы ФИБА. Сама сегодняшняя игра была номинально выездной для Днепра, но прошла на площадке СК «Шинник».

Следующим соперником Днепра станет Киев-Баскет — встреча состоится 23 января. Кривбасс, в свою очередь, 25 января сыграет против БК Ровно.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Днепр 68:94 (13:29, 13:18, 18:27, 24:20)

Кривбасс: Быков 16, Водолазский 12, Бублик 11, Ловингс 11, Товкач 4 — старт; Келли 9, Триколенко 3, Рыкунов 2, Хант 0 + 9 подборов — 6 потерь, Ермаков 0, Мельник 0, Кундик 0

Днепр: Сыпало 23 + 13 подборов, Конев 18 + 6 передач, Горобченко 15 + 5 передач, Тимофеенко 15, Дубоненко 7 — старт; Загреба 8 + 5 подборов, Закурдаев 3 + 5 передач, Сорочан 2, Лещина 2, Бондарчук 1, Коротченко 0, Попов 0

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