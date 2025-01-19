Аллуни Брави помогает Хэмилтону с проектом в MotoGP?

В конце прошлого года стало известно о планах Льюиса Хэмилтон стать инвестором заводской команды KTM, выступающей в MotoGP, и мы об этом рассказывали.

По информации Gazzetta dello Sport, к новому проекту семикратного чемпиона мира может подключиться Алессандро Алунни Брави, дорабатывающий в Sauber буквально последние дни. С 2023 года итальянский юрист выполнял обязанности представителя швейцарской команды и занимал пост управляющего директора.

Маттиа Бинотто, ныне возглавляющий Sauber Motorsport, когда благодарил его за вклад в работу команды, подчеркнул, что Брави ждёт новый проект. Не исключено, что он имел в виду именно сотрудничество с Хэмилтоном, которому в процессе переговоров с KTM может пригодиться богатый юридический опыт Алессандро.

Впрочем, никакого официального подтверждения этим предположениям пока нет.

Источник