RB переедет из Бистера в Милтон-Кинс в конце 2024-го

Мы уже рассказывали о планах команды RB перевести отдел аэродинамики из британского Бистера в новое здание в Милтон-Кинсе, расположенное рядом с базой Red Bull Racing.

Руководитель команды Лоран Мекис уточнил планы, рассказав, что закрытие базы в Бистере и переезд на новое место запланированы на конец 2024 года.

Лоран Мекис: «В Бистере расположены наш отдел аэродинамики, отдел будущих разработок и часть конструкторского отдела. В своё время такое местоположение было выбрано для того, чтобы быть рядом с аэродинамической трубой.

Пятнадцать лет назад у нас было меньше сотрудников, чем сегодня, и база в Бистере имела смысл. Сейчас же по сравнению с тем временем наш отдел аэродинамики вырос втрое, и мы не используем эту аэродинамическую трубу, поскольку перешли на использование другой. В результате база в Бистере потеряла смысл.

Таким образом, в конце года мы оставим Бистер и переедем в новую базу в Милтон-Кинсе рядом с базой Red Bull».

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