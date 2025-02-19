Хэмилтон: Надеюсь, я докажу, что мне идёт красный цвет

Перед началом сезона Льюис Хэмилтон в униформе Ferrari вызывает повышенный интерес, и причины этого понятны. Тем более, он и сам постоянно говорит, что сбывается его давняя мечта, и он наконец-то стал гонщиком Скудерии и пилотирует красные машины, построенные в Маранелло.

В интервью пресс-службе Ferrari семикратный чемпион мира не скрывал, что пока он находится в плену эмоций, и всё, что с ним происходит сейчас, ему очень нравится…

Об особых событиях, которые происходят в первый раз

В жизни не так уж часто впервые происходят какие-то особенные события – первый день в школе, первый поцелуй, первое свидание, первый день на первой работе, и, если честно, я думал, что для меня всё это уже в прошлом, и ничего нового уже не будет.

Но даже после стольких лет в Формуле 1 я был удивлён, почувствовав, как сильно я люблю своё дело. Когда я надел красный комбинезон и забрался в кокпит, то восторг, который я испытал, был очень похож на те эмоции, что овладели мной, когда я впервые в жизни сел за руль машины Формулы 1.

Тогда, 20 лет назад, мне был 21 год. Но на этот раз было по-другому. Я всегда представлял, как это будет: вот я занимаю место в кокпите, а вокруг меня люди в красном…

Я долго этого ждал и готовился к этому дню на протяжение многих месяцев – по-моему, первой неделе с Ferrari предшествовал самый долгий период ожидания на моей памяти. И сейчас каждый очередной день кажется мне по-настоящему новым и интересным. Первая встреча с командой меня просто поразила: настолько тепло меня приняли. Я почувствовал, что все эти люди страстно любят дело, которым занимаются.

О команде Ferrari

Я столько лет выступаю в Формуле 1, но всегда видел только небольшую часть этой команды, только её гоночную бригаду. Естественно, я знал, что за ней стоит большая команда, но я понял её масштабы, только когда сам в неё попал и всё увидел своими глазами.

На гоночных уик-эндах работает не больше ста человек, а тут я вижу, что их тысячи! Они трудятся за кулисами, создают эти машины, работают с ними, и это очень крупный коллектив.

О болельщиках Ferrari

Когда на машине завели двигатель, это стало началом нового путешествия в неизведанное. И это был самый волнительный момент на моей памяти. Я знал, что на трассе увижу тифози, и они будут на каком-то мосту. Что за мост, где он? Но когда я наконец-то подъехал к первому повороту и увидел болельщиков, это было невероятно!

Я обрадовался, что меня так приняли, и лишь думал о том, что главное – постараться удержать машину на трассе.

О машине Ferrari

В предыдущие 10, 12, 17 лет я никогда не пилотировал машину, похожую на эту. Она уникальна сама по себе, и когда я впервые почувствовал вибрации двигателя Ferrari, я испытал восторг, и на моём лице появилась широкая улыбка.

Понимаете, я всегда наблюдал за гонщиками, выступавшими за команду Ferrari до меня, и думал: «А как я буду смотреться в красном?» Но теперь я тоже могу надеть комбинезон с этим знаменитым логотипом, и это для меня огромная честь. Надеюсь, я смогу доказать, что красный мне идёт.

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