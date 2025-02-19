Майк ТАЙСОН: «Боже, это мой самый тяжелый бой и самый тяжелый соперник»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

«Пинклон Томас был моим сильнейшим соперником. Я никогда не думал о нем, но два года назад я посмотрел запись нашего боя. Я нанес ему 17 ударов по лицу, он упал, но это было 17 ударов! Семнадцать ударов, в упор, все они были настолько сильными, насколько это было возможно, и от последнего он просто потерял сознание. Я подумал: «Боже, это мой самый тяжелый бой, он получил семнадцать ударов в подбородок!», – вспомнил Майк.

Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон высказался о своей жизни после поединка с Джейком Полом.

Майк Тайсон – Пинклон Томас

sport.ua