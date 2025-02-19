Доха. Алькарас выиграл седьмой матч подряд, Берреттини за 2,5 часа взял реванш у Грикспора

Результаты третьего игрового дня на турнире АТР 500 в Дохе



Доха, Катар • 17-22 февраля • хард • $3,035,960

Действующий чемпион: Карен Хачанов (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Лука Нарди (Италия, Q) 6:1, 4:6, 6:3

Иржи Легечка (Чехия) – Фабиан Марожан (Венгрия) 6:4, 6:2

Маттео Берреттини (Италия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) 7:6(4), 6:7(6), 6:4

Джек Дрейпер (Великобритания, 8) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:2, 6:1

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Хамад Меджедович (Сербия, SE) отказ

Даниил Медведев (-, 4) – Зизу Бергс (Бельгия) 6:2, 6:1

Андрей Рублев (-, 5) – Нуно Боржеш (Португалия) 6:3, 6:4

Алекс де Минор (Австралия, 2) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) 6:4, 6:4

• Карлос Алькарас в своей первой встрече с итальянцем Лукой Нарди продлил свою победную серию до семи матчей на турнирах АТР. Испанец доходил до четвертьфинала на всех соревнованиях, где принимал участие в этом сезоне. Его следующим соперником будет чех Иржи Легечка, которого испанец обыграл в 2023 году на травяном турнире в Лондоне.

• Алекс де Минор одержал 200-ю победу на хардовых кортах уровня ATP в первом раунде против Романа Сафиуллина, а уже сегодня открыл третью сотню. Эта победа стала для австралийца 35-й на уровне ATP 500 с начала 2023 года, Его следующим соперником будет Андрей Рублев. Де Минор лидирует в их очном противостоянии, одержав четыре победы в семи сыгранных матчах.

• Маттео Берреттини после победы над Новаком Джоковичем в первом круге, за 2,5 часа обыграл Таллона Грикспора, взяв у него реванш за поражение в Роттердаме две недели назад. Итальянец подал 23 эйса, сделал один брейк и не дал сопернику заработать хотя бы один брейк-поинт. За выход в полуфинал Маттео сыграет против британца Джека Дрэйпера, которому проиграл в прошлом году на травяном турнире в Штутгарте.

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