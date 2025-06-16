Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легендарный боец Рой Джонс назвал двух лучших боксеров современности, выделив Наою Иноуэ и Теренса Кроуфорда, но не упомянув Александра Усика.

«Наоя Иноуэ… его действительно можно считать номером один в современном боксе, но поскольку у него нет сильных соперников, которые бы это доказали, я вынужден оставить Теренса Кроуфорда на первой позиции. Однако вспомните, что у Теренса также когда-то были такие проблемы, как у японца, у него не было достойных соперников», – сказал Рой Джонс.

Ранее легендарный американский боксер Рой Джонс вспомнил спорный удар в первом поединке между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком в Польше.

sport.ua