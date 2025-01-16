Бывший тренер Усика будет работать с перспективным украинским супертяжем

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Сиренко

Именитый тренер Джеймс Али Башир, который ранее работал с Александром Усиком, прилетел в Германию – специалист будет помогать готовиться к следующему поединку перспективному боксеру Владиславу Сиренко (22–0, 19 КО).

Об этом сообщил сам спортсмен: «Мой тренер, Джеймс Али Башир, приехал ко мне в Мюнхен, и теперь под его бдительным руководством и под руководством Александра Корха, я продолжаю свою подготовку к следующему бою.

В минувшие выходные мы вместе посетили легендарную спортивную базу в Австрии, где когда-то тренировались братья Виталий и Владимир Кличко. Это место наполнено духом побед и историями, вдохновляющими работать еще упорнее.

Впереди меня ждет финальный и ответственный этап моего тренировочного лагеря. Интенсивные тренировки, спарринги и полная концентрация – все ради победы! Мы работаем на максимум, чтобы выйти на ринг в лучшей форме и показать результат.

Благодарю всех за вашу поддержку! Ваша вера – мой дополнительный заряд энергии», – написал боксер в социальных сетях.

Соперник Владислава Сиренко пока неизвестен, определится позже. В последнем поединке украинец нокаутировал в четвертом раунде Брэндона Кармака.

sport.ua