«Это будет нокаут». Андре Розье рассказал, что ждет от 2 боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный американский тренер Андре Розье поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

«Тайсону вообще стоит сбросить вес, а не набирать его. Усик – замечательный боксер, он знает, что делать на ринге, всегда двигается, показывает класс. Украинская система бокса невероятная. Если Тайсон даст фору Усику в скорости – это будет повторение первого боя. Или больше – это будет нокаут в исполнении Усика», – сказал Розье.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua