Реванш Усика. Бой украинца попал в список самых ожидаемых в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Дюбуа

Спортивное издание CBS Sports составило список самых ожидаемых поединков в 2025 году – журналисты хотели бы увидеть второе противостояние чемпионов супертяжелого веса Александра Усика и Даниеля Дюбуа:

«В 2024 Дюбуа наконец-то провел такой год, который удовлетворил всех его болельщиков – британец стал чемпионом мира по версии IBF. Это был настоящий прорыв, после чего боксер вошел в элиту королевского дивизиона.

Не стоит забывать, что Дюбуа смог завладеть титулом благодаря политике боксерских организаций, которые отобрали его в Усика. Украинец был вынужден отказаться от пояса IBF из-за того, что не смог провести обязательную защиту, ведь в контракте был прописан реванш с Фьюри.

Первый поединок Усика и Дюбуа закончился небольшим скандалом, так как британец отправил соперника в нокдаун, но рефери решил, что это был запрещенный удар. Осталось много вопросов, поэтому Даниель имеет полное право выходить в ринг к украинцу и требовать реванш», – считают журналисты.

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