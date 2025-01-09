Лоусон: Соперничества с Максом я жду больше всего

В интервью Auto Motor und Sport Лиам Лоусон говорил о предстоящем сезоне, когда он станет напарником Макса Ферстаппена…

Лиам Лоусон: «Честно говоря, этого соперничества я жду больше всего, ведь сегодня Макс – лучший в нашем спорте. У меня будет доступ к его телеметрии на всех тренировках, я буду внимательно следить за тем, что и как он делает. Конечно, будет очень трудно соответствовать его скорости, но с точки зрения моего развития, нет никого, у кого я мог бы научиться большему.

Я с детства мечтал об этом, я готовился к этому всю свою карьеру, я чувствую поддержку со стороны Новой Зеландии и очень этому рад. Я знаю, что дома следят за моими успехами, и постараюсь не разочаровать».

Источник