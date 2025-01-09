Australian Open. Голубич и Хвалиньска продлили свои победные серии, две теннисистки дебютируют в основе “мэйджора”

Итоги матчей квалификации в женской сетке Открытого чемпионата Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Квалификация. Финал

Яна Фетт (Хорватия, 27) – Луция Чирич Багарич (Хорватия) 6:3, 7:6(6)

Виктория Голубич (Швейцария, 2) – Саша Викери (США) 6:2, 6:4

Нао Хибино (Япония) – Гарриэт Дарт (Великобритания, 3) 6:4, 7:5

Майя Хвалиньска (Польша, 20) – Бренда Фругвиртова (Чехия) 6:3, 6:4

Хулия Риэра (Аргентина, 19) – Мэддисон Инглис (Австралия) 4:6, 6:1, 6:2

Полина Кудерметова (-, 6) – Элена Мичич (Австралия, WC) 6:4, 7:5

Дарья Снигур (Украина, 30) – Ребека Масарова (Швейцария) 7:5, 6:2

Сара Бейлек (Чехия) – Жиль Тайхманн (Швейцария, 26) 7:5, 6:3

Виктория Голубич продлила свою победную серию. Отметим, что предыдущий сезон швейцарка завершила титулами на турнирах WTA 250 в Цзючзяне и WTA 125 в Лиможе. В прошлом году Голубич показала свой лучший результат на Australian Open, дойдя до третьего круга.

Майя Хвалиньска одержала восьмую победу подряд. В декабре польская теннисистка стала чемпионкой на турнире WTA 125 во Флорианополисе.

Кимберли Биррелл (Австралия, 9) – Оксана Селехметьева (-) 6:3, 6:7(4), 6:4

Дестани Аява (Австралия) – Ева Лис (Германия, 23) 6:1, 2:6, 6:4

Вэй Сыцзя (Китай, 25) – Нина Стоянович (Сербия) 4:6, 6:4, 7:6(9)

Анка Тодони (Румыния, 12) – Варвара Лепченко (США, 21) 6:3, 6:2

Тамара Зиданшек (Словения) – Кароль Монне (Франция) 6:3, 5:7, 6:3

Леолия Жанжан (Франция) – Селена Янициевич (Франция) 6:3, 7:6(5)

Елена-Габриэла Русе (Румыния, 15) – Эмина Бекташ (США) 6:2, 7:5

Вероника Эрьявец (Словения) – Петра Мартич (Хорватия, 16) 6:2, 6:1

Майя Хвалиньска, Хулия Риэра и Анка Тодони впервые сыграют в основной сетке Australian Open.

Вэй Сыцзя и Вероника Эрьявец дебютируют в основной сетке турнира Grand Slam.

btu.org.ua