Янник Синнер – о поражении от Карлоса Алькараса в финале “Мастерса”: ” Если бы я мог вернуться назад, я бы сыграл несколько розыгрышей иначе”

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свое поражение от Карлоса Алькараса в финале “Мастерса” в Риме



“Первый сет, безусловно, был определенным переломным моментом. Влияло ли на меня отсутствие матчевой практики? Мне не хватает ее, но это не оправдание. Порой это влияло на мой выбор. Если бы я мог вернуться назад, я бы сыграл несколько розыгрышей иначе, я чувствую, что сделал бы это по-другому. Но да, после трехмесячного перерыва приехать сюда и достичь такого результата – это многое для меня значит, и для моей команды также. Мы много работали, чтобы быть здесь. Счастлив также из-за поддержки семьи и всего остального.

Так что да, бывают дни, как сегодня. Но это, безусловно, хороший урок перед Парижем. В целом я очень доволен этим турниром. Надеюсь, он придаст мне уверенности, чтобы показать хороший теннис и в Париже. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, есть вещи, которые нужно улучшить, как мы видели сегодня, если хотим хорошо выступить на Ролан Гаррос. Я ближе, чем ожидал, в определенном смысле, ко всему этому. Это была хорошая неделя для меня. Я сыграл здесь максимум возможных матчей, и это очень хорошо. Некоторые из них были на очень высоком уровне, некоторые могли быть лучше. Но это теннис. Здесь много взлетов и падений.

Теперь у меня неделя отдыха, что это мне пойдет на пользу. Несколько дней, чтобы отключиться ментально и потом быть готовым к еще более важному турниру. Так что, надеюсь, я буду готов. Посмотрим”.

btu.org.ua