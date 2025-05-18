Айзек Хаджар: Приятно заработать хотя бы пару очков

Айзек Хаджар остаётся единственным гонщиком Racing Bulls, кто зарабатывает очки, но, похоже, это ему удаётся через раз, и на этапе в Имоле он вновь финишировал в первой десятке. Лиам Лоусон занял на классической итальянской трассе 14-е место.

Айзек Хаджар (9-й): «На старте опять не обошлось без трудностей, и над этим нужно продолжать работать – пока это наша главная проблема. А всё остальное сложилось просто идеально. В целом уик-энд сложился неплохо, и своим выступлением я доволен.

Правда, на старте я потерял две позиции, что, конечно, делу не помогло, но темп был хороший, и я удовлетворён тем, как по ходу гонки работал с резиной. В какой-то момент мы ехали на 7-й позиции, и я уже думал, что на ней и удастся финишировать, но, к сожалению, на трассу выехал автомобиль безопасности.

В общем, вместе с командой мы всё проанализируем, чтобы понять, можно ли было действовать как-то иначе. Но приятно заработать хотя бы пару очков, и я горжусь нашей командой – она справляется просто отлично.

Если говорить о следующей неделе, то думаю, что новичку в Монако придётся очень непросто, хотя это будет интересным опытом. Я уже в предвкушении этого, и мне не терпится впервые проехать по этой трассе на машине Формулы 1».

Лиам Лоусон (14-й): «Выезд автомобиля безопасности застал нас врасплох, и я переживаю за всю нашу команду. У нас хороший потенциал, весь уик-энд я показывал неплохой темп, но, к сожалению, мы не смогли его использовать, из-за чего откатились назад.

Но я продолжу упорно трудиться, чтобы добиться перелома ситуации. Мы всё ещё изучаем особенности нашей машины, но с каждым уик-эндом я всё больше к ней привыкаю, мы движемся в верном направлении.

Впереди этап в Монако, я впервые буду выступать там в Формуле 1, и на этой трассе важно как можно быстрее выйти на нужный уровень скоростей. Хочется поскорее туда приехать и приступить к подготовке к уик-энду».

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