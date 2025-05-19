Диллиан УАЙТ: «Усик? Это безумие. Он изменился»

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Известный британский боксер Диллиан Уайт высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Это замечательный бой. Дюбуа изменился после первого боя. Но Усик стабилен уже много лет, и это безумие. Очень трудно против него драться. Дюбуа сейчас очень агрессивен, и это может сыграть не в его пользу. Он раньше таким не был», – сказал Уайт.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua