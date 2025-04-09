Топовый супертяж хочет повторить невероятную историю Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер высказался о своем будущем.

«Что я хотел бы сделать, так это драться с Дюбуа. Хочу этого боя. Я смогу отобрать у него титул, а затем победить Усика в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Это лучшее достижение в боксе» – сказал Паркер.

Напомним, что всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

sport.ua