Фрэнк Уоррен рассказал, как побить Усика на профи-ринге

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен высказался о бое-реванше за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Дюбуа должен выйти и быть боссом в этом поединке. Он должен выйти и наброситься на Усика, Даниэль должен сделать то, что хорошо умеет – наносить урон сразу после гонга и не давать передышки. Усик уже не тот боксер, если ты постоянно давишь на него», – сказал Уоррен.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua