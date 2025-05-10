Эллисон: Надо эффективнее контролировать гоночный темп

В Mercedes планируют привозить технические новинки на три следующих этапа сезона, которые пройдут подряд с недельными перерывами в Имоле, Монако и Барселоне. Джеймс Эллисон надеется, что это позволит сократить отставание от McLaren.

В Майами Оскар Пиастри и Ландо Норрис обеспечили своей команде победный дубль, при этом Джордж Расселл, занявший 3-е место, добрался до финиша почти на 38 секунд позже лидера.

«Вообще-то мы внедряем новинки. Хотя они не слишком заметные или интересные, но их поток остаётся стабильным, – заявил технический директор Mercedes. – Некоторые из тех, что мы планируем представить на нескольких следующих гонках, будут более заметными со стороны. Если нам немного повезёт, они помогут улучшить наше положение.

Позади уже четверть сезона, и для команд она пролетела очень быстро. Когда гонки проходят в подобном ритме, заниматься модернизацией машины довольно непросто. Надеюсь, те, что будут представлены на следующих двух или трёх гонках, позволят нам немного продвинуться вперёд.

Также мы продолжим попытки разобраться с проблемой температуры резины по ходу гонок, и это тоже нам поможет».

В Майами Кими Антонелли стартовал с поула в спринте, а в основной квалификации уик-энда дебютант Mercedes показал 3-й результат, проиграв Максу Ферстаппену всего 0,067 секунды, а Норрису – вообще лишь две тысячных.

По мнению Эллисона, если научиться лучше контролировать температуру шин на дистанции всей гонки, это сразу позволит добиться заметного прогресса: «Поскольку на нескольких первых этапах сезона мы довольно уверенно проводили квалификации, я думаю, можно ожидать, что и в дальнейшем сможем стартовать с относительно неплохих позиций.

Если повезёт, то новинки помогут добиться дальнейших улучшений. Но основная задача, которой мы уделяем приоритетное внимание, состоит в том, чтобы более эффективно контролировать гоночный темп: надо постараться, чтобы результаты по воскресеньям подтверждали наши многообещающие субботние достижения.

А это в основном зависит от того, как мы контролируем температуру шин на дистанции гонки, ведь это позволит в полной мере использовать темп, на который способна машина».

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